Утверждены новые формы бумажной бухотчетности

Wern А в мае зачем с 1 по 9? Страна должна работать и в мае. И 7 выходной не нужен. Только субботы и в... Нужен ли выходной 31 декабря

Will Все эти онлайн кассы и маркировка- всё приравлять к доп.налогообложению бизнеса, и не важно средн... Кому выгодно мочить и окончательно похоронить малый бизнес в России?

Ali Слыхали, правда картотека не отображается в выписки как отрицательное сальдо... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Терра Бух главное, чтобы банки РАБОТАЛИ хотя бы 30декабря!!!а то, ща начнутся объявы "наш банк принимает пл... Нужен ли выходной 31 декабря

tanushaking очередной бредовый закон, который не будет работать. как выкидывали, так и будут выкидывать. прин... Домашних животных промаркируют и внесут в специальный реестр

tanushaking снимают ошейник с бирочкой и выкидывают... и как узнаем, чье животное? бред полный! ... Домашних животных промаркируют и внесут в специальный реестр

fvd52 Я считаю, что выходные должны быть 31 декабря и 1 января. 2-го - на работу. 7 - выходной. С 8-го ... Нужен ли выходной 31 декабря

Надежда-25 мало того, толка от этих бумаг - 0, так еще и хранение этих документов вызывает вопросы,И СЗВ-м -... Зачем контрагенту ваши СЗВ-М?

Надежда-25 интересно, и что же потом эта фирма собирается делать с чужими отчетами?... Зачем контрагенту ваши СЗВ-М?

outsors Очередная ода хороших бухгалтерах и плохих аутсорах. Работаю в бухгалтерской фирме. Зная предпочт... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

VikaV2193 Почему же? 50%+1 акций Сбера принадлежат ЦБ Рф, и одновременно, получение прибыли не является цел... Банковские комиссии за коммуналку отменят

deklarantmurom Сначала кинут сеть с "крупной ячейкой", потом поменьше. И так, пока не будут удовлетворены...... Обнал через розницу: тучи сгущаются

Gum Kruger Вот кусок дебила))) ржунемогу с тебя оленины))) даже не читая я понял смысл. А не судьба зайти в ... Почему я удалил «Сбербанк Онлайн» с телефона

анна фофанова да хоть и сразу на 84, если это предпринимателя устраивает (и я здесь не имею конкретно ИП, а люб... Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

nyka2000 с того, что через него масса денежная идет, которую не сразу переводят кому надо... Банковские комиссии за коммуналку отменят