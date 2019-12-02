Утверждены новые формы бумажной бухотчетности

ФНС рекомендовала новые формы машиночитаемой бухотчетности. Они приведены в письме от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@, вместе с электронными форматами.
Новые, рекомендованные ФНС формы:
- КНД 0710094 — упрощенная форма при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационный баланс)
- КНД 0710095 — форма при реорганизации (ликвидации) организации (ликвидационный баланс)
- КНД 0710096 — упрощенная форма бухотчетности
- КНД 0710099 — бухгалтерская отчетность
Применяются указанные формы начиная с отчетности за отчетный период 2019 года, представляемой с 2020 года.
Форма упрощенной бухотчетности, приведенная в письме от 31.07.2019 № БА-4-1/15052@, признается неактуальной.
Несмотря на то, что формы якобы рекомендуемые, налоговые инспекции много лет считают такие машиночитаемые формы обязательными, если организация сдает отчетность на бумаге. И отказывается принимать в другом виде.