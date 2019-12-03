Сильно пожилых пенсионеров вызывают в ПФР

Пенсионеры старше 85 лет стали получать повестки в пенсионный фонд. О массовой рассылке стало известно от жителей Татарстана.

Людей старше 85 лет просят срочно явиться в отделения по месту жительства и подтвердить свое право на пенсию. Причем, судя по всему, авторов писем не волнует, что для части пенсионеров это физически сложно, в особенности в сезон гололеда.

Людей просят принести паспорт и ограничивают в сроках – до 4 декабря 2019 года.

Представители ПФР поясняют, что ежегодно растет число махинаций со стороны родственников пенсионеров, когда выплаты за уже умерших людей получают их дети. Причем, вернуть деньги обратно в бюджет государства крайне сложно, отметили специалисты.