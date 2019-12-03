Сотовые операторы отбились от штрафов за отказ ФНС

МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» обжаловали в суде штрафы, которые на них наложила Федеральная налоговая служба за отказ предоставлять данные о счетах абонентов в биллинговых системах операторов. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Компании считают, что Конституция и закон о связи относит данные о детализации счета к тайне связи.

Представитель МТС Алексей Меркутов сказал, что чиновники могут получать эту информацию только по решению суда. Операторы просили объединить их иски в одно производство, суд им в этом отказал (соответствующее решение размещено в картотеке арбитражных дел).

«И инспекция ФНС, и операторы используют одни и те же нормативно-правовые акты в обоснование своих позиций. Однако формально каждому оператору ИФНС выдала свое отдельное требование, поэтому суд посчитал, что каждый оператор обжалует свой акт налоговой, оснований для объединения дел нет», – объяснили в «Вымпелкоме».

Иск «Вымпелкома» суд рассмотрит 4 декабря, МТС – 10 декабря, «Мегафона» – 20 января.

В 2014 году МТС и «Мегафон» смогли, ссылаясь на Конституцию, отстоять свою позицию о неразглашении детализации счетов абонентов по запросу Службы по финансовым рынкам Банка России. То же самое ранее удавалось и интернет-компаниям, в частности, Mail.ru Group.