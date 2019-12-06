Люди предлагают переделать систему администрирования взносов

С 2017 года администрированием страховых взносов занимается ФНС. При этом ряд полномочий сохранили за собой и фонды.

А не упростить ли эту систему, объединив ПФР, ФСС, ФФОМС в один единый Фонд обязательного страхования? А уже этот единый фонд передать в ведение ФНС. Такая мысль пришла в голову инициативному россиянину.

Свое предложение он разместил на сайте РОИ.

По его мнению, это улучшить собираемость взносов. Кроме того, создание «единого центра» информации о взносах в объединении с «личным кабинетом налогоплательщика» и технологиями «Big Data» позволит гражданам самостоятельно отслеживать правильность и своевременность исчислений, а также оперативно в электронной форме обращаться в органы государственной власти в случае обнаружения нарушений.