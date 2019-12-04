Где население освободили от налога на имущество

Для жителей Севастополя целый год продлятся налоговые каникулы.

Налоги на имущество физических лиц в 2020 году взыматься в Севастополе не будут. Об этом на сессии Законодательного собрания сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Дело в том, что правительству региона необходимо привести в порядок имеющуюся кадастровую базу, и учесть в ней всех владельцев участков.

«А то у нас так получается, что добросовестные люди, которые зарегистрировали свою недвижимость, официально задекларировали её и готовы платить налог — они будут его платить. А те, кто уклоняется по разным серым схемам — они платить не будут, потому как требуется еще время, чтобы привести все в порядок. Мы решили взять для себя время», цитирует НТС слова губернатора.