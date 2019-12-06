Государство бесплатно обучит цифровым профессиям, которые будут востребованы через 10 лет

Но только жителей 5 регионов.

5 декабря стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики. Жители Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ростовской и Тульской областей уже могут бесплатно освоить навыки в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна, 3D моделирования, кибербезопасности, защиты данных, разработка мобильных приложений и другие направления. В каталоге уже сейчас около 40 программ повышения квалификации, а со временем их будет больше.

Заявиться на участие в проекте можно на сайте цифровойсертификат.рф. Но придется пройти онлайн-тестирование для оценки мотивации и профориентации.

Если человек живет в регионе, отобранном для проведения пилотного эксперимента, имеет диплом о первом образовании и находится в трудоспособном возрасте, он сможет стать участником программы. В рамках пилота в программе поучаствует 5 тысяч человек – по одной тысячи из каждого региона.

Жители других регионов смогут подключиться в 2020 году.