Налоговики требуют миллиард с компании, которая попортила карьеру губернатору

Компания «Южуралмост» проиграла суд с межрайонной инспекцией ФНС по Челябинской области, требующей взыскать с нее 1,3 млрд рублей по долгам ЗАО «Южуралавтобан». Такое решение принял 4 декабря Арбитражный суд Челябинской области.

Налоговикам удалось убедить судей, что предприятия являются взаимозависимыми.

Компания намерена обжаловать этот вердикт в суд вышестоящей инстанции.

В 2018 году руководство «Южуралавтобана» признало финансовую несостоятельность, когда налоговая служба предъявила фирме счет на сумму около миллиарда рублей. Эти суммы скопились за неуплаты НДС по ряду операций с посредниками за период с 2012-го по 2014 год. Деньги уходили в офшорные зоны, фирмы-однодневки, иностранные банки.

Из полученных по контракту из федерального и областного бюджетов на ремонт дорог 5,2 млрд рублей на счета ЗАО, после «прокрутки» вернулась примерно половина. Схемы с контрактами «Южуралавтобана» легли в основу уголовных дел в отношении экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и депутата Госдумы Вадима Белоусова.

Ремонтом и обслуживанием дорог на Южном Урале занялась компания «Южуралмост». Контракты с ней послужили основанием для возбуждения ФАС дела в отношении Бориса Дубровского, руководившего регионом с 2014-го по 2019 год. Разбирательство закончилось досрочной отставкой главы региона, в МВД России в отношении Дубровского возбудили уголовное дело о превышении полномочий, но отозвали постановление.