Камералки можно проводить вечно

В марте 2015 компания направила в инспекцию налоговую декларацию по УСН за 2014 год. Инспекция камералила декларацию до июня 2015. Но акт был составлен аж в ноябре 2017. А решение по результатам рассмотрения акта было вынесено в марте 2018.

Фирме доначислили 83 тыс. рублей налогов, а еще пени и штраф. Компания пошла в суд с требованием признать решение незаконным, в том числе из-за нарушения сроков. Не получилось.

Суд первой инстанции указал, что решение инспекции можно отменить из-за существенного нарушения условий процедуры рассмотрения материалов проверки. А что такое существенное нарушение? Это когда: налогоплательщик лишён возможности участвовать в рассмотрении материалов проверки налогоплательщик лишён возможности представить объяснения. И все.

Дело дошло до ВС РФ, и тот заявил, что заявителем не приведено доводов, подтверждающих существенные нарушения норм материального и процессуального права, которые могли повлиять на исход дела.