Как вернуть переплаченную госпошлину за рассмотрение дел в судах? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте.

Сумма излишне уплаченной госпошлины подлежит возврату по заявлению плательщика такой пошлины в утвержденной форме. Заявление необходимо представить в налоговый орган, по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

Заявление о возврате может быть подано следующими способами:

лично плательщиком;

через представителя по соответствующей доверенности;

почтой.

К заявлению необходимо приложить следующие документы:

оригинал платежных документов об уплате государственной пошлины, если возвратуподлежит полная сумма;

копию платежных документов, если государственная пошлина подлежит возврату частично;

решения, определения или справки судов, подтверждающие основания для возврата.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины может быть подано в налоговый орган в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Налоговый орган принимает решение о возврате (либо об отказе в возврате) в течение 10 рабочих дней со дня получения от плательщика пошлины Заявления о возврате. Возврат осуществляется в течение 1 месяца со дня получения налоговым органом Заявления о возврате.