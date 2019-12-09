Льгот по страховым взносам с 2020 года станет меньше

С 2020 года еще некоторые страхователи потеряют право применять пониженные тарифы страховых взносов.
Организации и ИП, заключившие соглашения о технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности, а также общества и партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, будут уплачивать страховые взносы по общим тарифам, поскольку пониженные тарифы на 2020 и последующие годы для них не установлены.
Продление пониженных тарифов не планируется, законопроектов таких нет.