Мы знаем, что вы будете делать в эту среду

В среду в 11.00 мск пройдет вебинар Ирины Морозовой о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.
Вебинар бесплатный, мы ждем всех вас. Обязательно приходите, если:
- много работаете, при этом задач становится все больше и больше;
- подчиненные косячат и не видят в этом проблемы;
- контроль и проверка занимает много времени и вам часто проще сделать самой;
- не хватает времени и сил на себя и свою семью;
- понимаете, что проблема не в ваших профессиональных знаниях, а просто что-то мешает навести порядок и работать в удовольствие.
- навести порядок на работе и освободить минимум 8 часов для своих дел,
- организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались и выполняли свои задачи без напоминаний с вашей стороны,
- перейти на удобный график работы и больше времени проводить со своей семьей.
Проведет вебинар Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.
А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» запущен онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать.