Мы знаем, что вы будете делать в эту среду

В среду в 11.00 мск пройдет вебинар Ирины Морозовой о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.

Вебинар бесплатный, мы ждем всех вас. Обязательно приходите, если:

много работаете, при этом задач становится все больше и больше;

подчиненные косячат и не видят в этом проблемы;

контроль и проверка занимает много времени и вам часто проще сделать самой;

не хватает времени и сил на себя и свою семью;

понимаете, что проблема не в ваших профессиональных знаниях, а просто что-то мешает навести порядок и работать в удовольствие.

На вебинаре вы узнаете три первых шага, которые помогут:

навести порядок на работе и освободить минимум 8 часов для своих дел,

организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались и выполняли свои задачи без напоминаний с вашей стороны,

перейти на удобный график работы и больше времени проводить со своей семьей.

Проведет вебинар Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.

А еще у Ирины в нашем Центре обучения «Клерка» запущен онлайн-курс про то, как бухгалтеру все успевать.