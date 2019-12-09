Минфин утвердил еще один бухгалтерский стандарт

Одно время ПФР уверял народ, что их специалисты по домам не ходят (это чтобы СНИЛС кому попало не...
Значит, надо нормально общаться с руководителем, чтоб он понимал - бухгалтерия не приносит прибыл...
ничего подобного.. я москвичка и демпинговать не собираюсь, считаю, что мой труд дорого стоит. И ...
Вернее еще в 2003 г. в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17.03.2003 № 7...
Еще в 2013 г. в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающи...
На правду нельзя обижаться, если даже она горькая.
А если слишком хорошо подготовлены документы по должной осмотрительности, то налоговый орган скаж...
А за кражу наших средств со сбербанка СССР тоже можно считать госизменой?...
сегодня в личном кабинете ИП указано, что технологические работы. И инфы нет никакой опять....
Уважаемая администрация Клерка... Удалите мой комментарий :( я не специально :(...
Спасибо, хорошая новость!!! Будем писать заявление на возврат)...
Видимо, не все сразу информируют ЗАГС. ПФР не проведешь
вы забыли про новый порядок получения чеков от курьеров и таксистов. Они тебе показывают QR-код, ...
Только это делается другой формой уведомления
Но Вы можете сменить УСН, с "доходы минус расходы" на "доходы" или наоборот. Как выгоднее......
Нет, конечно. Нельзя стать дважды плательщиком УСН
Ну, да... Количество показателей сократят, а потом увеличат количество писем с требованием поясне...
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, сейчас ещё могут подать уведомление на вычет ИП с сотрудника...
Смешно всё это. Маленькие земные букашки одни прячутся, другие их прослушивают. А не понимают, чт...
Да, удержание НДФЛ с заработной платы должно быть в день её начисления, а конкретно - в последний...
а почему бы сотрудникам ПФР самих всех не объехать? им там зп в том числе и за контроль платят, с...
Если человек банкрот, а у него только доля в комнате, в которой уже живет семья, никто эту долю п...
Если у остеопата есть медицинская лицензия.Все возмещения НДФЛ с мед.лечения только при наличии л...
Да ладно,когда человек умирает, ЗАГС моментально информирует ПФ...
Инвалиды безногие должны каждый год доказывать, что они все еще безногие (ну а вдруг?). Старики д...
В принципе по сравнению с 2003 годом количество зп налогов уменьшись в 2а раза. Если бы изменили ...
А если мы и так на УСН, при этом у нас основной вид деятельности розница на ЕНВД, нам нужно пода...
Большая часть страны не ведет 60 кадровых документов, т.к. это большие временные издержки. Сокращ...
Ну, как это бред? Не бред, вовсе. Во-первых российский покупатель может быть на УСН и тогда тольк...
То он идет в консульство или диппредставительство. О чем, собственно, в новости и написано...
блин... ну всю интригу раскрыли
про помойное ведро хорошо ;-)
Там написано о ревизионной комиссии и только. Обычное дело. Это не значит, что ПФР никому не подк...