Минфин утвердил еще один бухгалтерский стандарт

Минфин утвердил федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная деятельность». Приказ пока находится на регистрации в Минюсте, но ознакомится с ним можно на сайте Минфина.

Документ устанавливает порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности информации об участии в совместной деятельности без объединения имуществ, а также об участии в договоре о простом товариществе.

Организации госсектора применяют новый ФСБУ при отражении в бухгалтерском учете совместной деятельности без объединения имущества, совместной деятельности по договору простого товарищества, а также при раскрытии в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации об участии в совместной деятельности.



Установленные правила нужно применять при ведении учета с 1 января 2021 года и при составлении отчетности начиная с отчетности 2021 года.