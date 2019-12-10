Правительство ввело льготную ипотеку под 2%

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Об этом пишет «Интерфакс».

В течение пяти лет в рамках программы власти готовы выдать около 150 тыс. кредитов, общий объем которых составит 450 млрд рублей.

В срок до 15 декабря в законодательство России должны быть внесены изменения, необходимые для реализации соответствующей инициативы.

Ипотечный кредит под 2% годовых будут выдавать на приобретение жилья на первичном рынке в период до 1 января 2025 года молодым семьям. При этом возраст хотя бы одного из членов семьи не должен превышать 35 лет. Также проект распространится на строительство дома для участников программы «Дальневосточный гектар».