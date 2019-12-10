Электронная очередь Сбербанка шифрует оскорбления и намеки

Первоклассникс Я получал пенсию отца по доверенности. Приходили такие же "грозные" письма из ПФР еще 1.5 года на... ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий

Надежда-25 тоже верно! Все документы в порядке- сговор, пришел на допрос с юристом - что-то скрываешь и т.д.... Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

Над.К У статьи есть автор. С регалиями. Вот он и должен знать, где есть инвестиционный вычет, а где - н... Как сэкономить на налогах при составлении учетной политики на 2020 год

Надежда-25 точно не шутка. Директор ходил на допрос, слово в слово и спрашивали, вплоть до цвета глаз и воло... Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

yante Нашей бабуле пенсию носит почтальон...А ПФР сам и не в курсе, кто и что получает...Были же уже сл... ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий

Александр Бер "Если это рекомендация от знакомых, будут нужны контакты и показания этих людей" ....... Как доказать налоговикам, что вы проверяли контрагентов

yante Они признают, что у нас при средней зарплате 46тыс ( на днях, вроде, ее озвучили ) есть люди, кот... НДФЛ для богатых. Госдума решила вопрос с повышением налога

klerk.nsk анекдот в тему - полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда "Ц... ПФР пригрозил прекращением выплаты пенсий

Елена_N Это да. И если запланировали 25%, значит, 75%, соответственно, нет. Как-то интересно сравнивают ц... Работодатели готовятся повышать зарплату

Елена_N Главное, что на это деньги выделяют. Есть где развернуться.... Предпенсионерам начнут платить

Соловейка174 ...за работу юридического лица без регистрации...А что? Так бывает? Интересно - это как?... Налоговый штраф за медлительность и плохую память

paul13 Вот пишут про структурные подразделения. А если микрофирмочка из трёх человек? Ну нет у нас струк... Как перейти к электронным трудовым книжкам

РюмкаБезысходности Это как так? У нас же суперсистема в налоговой, мимо которой и копейка не проскочит. Хвалились же... НДФЛ для богатых. Госдума решила вопрос с повышением налога

РюмкаБезысходности Весь цивилизованный мир давно знает, что коррупции нет прежде всего там, где для неё нет места. Е... Бизнесмены рассказали, какие взятки сейчас просят чиновники

НатальяС Так и не поняла, надо ли сообщать об обособленном подразделении на объекте при строительных работ... Налоговый штраф за медлительность и плохую память

mityai Особо продвинутые экономисты коррупцию даже "смазкой для шестеренок экономики" называют. Мол без ... Бизнесмены рассказали, какие взятки сейчас просят чиновники

paul13 на мой взгляд коррупция - это просто налог в теневой экономике.... Бизнесмены рассказали, какие взятки сейчас просят чиновники

НатальяС Ворлдскилс РоссияНу и название. Русских слов не нашлось.... Предпенсионерам начнут платить

НатальяС Для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей в год НДФЛ должен был опуститься до пяти процентов.В... НДФЛ для богатых. Госдума решила вопрос с повышением налога

Чалдон Да, что ж такое то! "Клерк", куда вы дели редактора? Почему в статье опять фактические ошибки?Вы ... Как сэкономить на налогах при составлении учетной политики на 2020 год

РК44 Не все налоговые одинаково адекватны. В Костромской по этому вопросу однозначное мнение - взносы ... 1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции

ТикиТак Да еще хорошо бы и часть ущерба возложить на сотрудников органов кто допустил произвол и занималс... Полтора года простоя из-за зарплаты пенсионеру. Титов рассказал, как спас предпринимателя

VikaV2193 Сотрудники, что ли должны доначисления выплачивать, по-вашему?... ФНС научилась подтягивать бенефициаров

Бабловед А я бы особо не радовался таким делам. Путин выстроил государство террора. Бизнесмены на текущих ... ФНС научилась подтягивать бенефициаров

mr_chronos Добавка % к страховым взносам при доходе от 300 тысяч в год, в любом случае, звучит издевательски... 1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции