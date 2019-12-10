Клерк.Ру

Электронная очередь Сбербанка шифрует оскорбления и намеки

Забавные фотографии выложили Банки.ру. Несколько посетителей Сбербанка, пока ждали своей очереди и гипнотизировали табло, заметили удивительное сочетание талонов электронной очереди. Буквы сами складывались в слова и смешили клиентов. Получилось совсем не «мы вам рады».

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