Электронная очередь Сбербанка шифрует оскорбления и намеки

Я получал пенсию отца по доверенности. Приходили такие же "грозные" письма из ПФР еще 1.5 года на...
тоже верно! Все документы в порядке- сговор, пришел на допрос с юристом - что-то скрываешь и т.д....
У статьи есть автор. С регалиями. Вот он и должен знать, где есть инвестиционный вычет, а где - н...
точно не шутка. Директор ходил на допрос, слово в слово и спрашивали, вплоть до цвета глаз и воло...
Информация о том, что заявление подано, будет отправлена в ПФР. Так что повторных заявлений писат...
Нашей бабуле пенсию носит почтальон...А ПФР сам и не в курсе, кто и что получает...Были же уже сл...
Это добрая воля сочинителя текста. Для остальных - последний абзац статьи....
"Если это рекомендация от знакомых, будут нужны контакты и показания этих людей" .......
Они признают, что у нас при средней зарплате 46тыс ( на днях, вроде, ее озвучили ) есть люди, кот...
Я конечно же хочу сохранить свою родненькую бумажную трудовую книжку, и, само собой, напишу заявл...
анекдот в тему - полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда "Ц...
Т.е. вариант. "Пока не определились" - 40%, не рассматриваете?...
Ночью встану у окнаИ стою всю ночь без сна - Все волнуюсь о Расее,Как там бедная она?...
Это да. И если запланировали 25%, значит, 75%, соответственно, нет. Как-то интересно сравнивают ц...
Снижать надо для всех, а тем, у кого минимальный доход - обнулить....
Главное, что на это деньги выделяют. Есть где развернуться....
"Также депутаты напомнили, что президент и правительство неоднократно подчеркивали необходимость ...
...за работу юридического лица без регистрации...А что? Так бывает? Интересно - это как?...
Вот пишут про структурные подразделения. А если микрофирмочка из трёх человек? Ну нет у нас струк...
Мда, не удивительно, что нормальные страны смотрят на нынешнюю Россию, как на алкоголика-психопат...
Это как так? У нас же суперсистема в налоговой, мимо которой и копейка не проскочит. Хвалились же...
Весь цивилизованный мир давно знает, что коррупции нет прежде всего там, где для неё нет места. Е...
Так и не поняла, надо ли сообщать об обособленном подразделении на объекте при строительных работ...
Особо продвинутые экономисты коррупцию даже "смазкой для шестеренок экономики" называют. Мол без ...
на мой взгляд коррупция - это просто налог в теневой экономике....
Ворлдскилс РоссияНу и название. Русских слов не нашлось....
Для граждан с доходом менее 100 тысяч рублей в год НДФЛ должен был опуститься до пяти процентов.В...
Да, что ж такое то! "Клерк", куда вы дели редактора? Почему в статье опять фактические ошибки?Вы ...
Не все налоговые одинаково адекватны. В Костромской по этому вопросу однозначное мнение - взносы ...
Да еще хорошо бы и часть ущерба возложить на сотрудников органов кто допустил произвол и занималс...
Кто ж тогда во власти останется?
На два дня задержали выписку
Сотрудники, что ли должны доначисления выплачивать, по-вашему?...
А я бы особо не радовался таким делам. Путин выстроил государство террора. Бизнесмены на текущих ...
Добавка % к страховым взносам при доходе от 300 тысяч в год, в любом случае, звучит издевательски...
В этой стране если налоговая захочет, то поимеет с основаниями или без....