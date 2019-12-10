Предложили ввести налоговый вычет по НДФЛ на любые расходы

Работающий гражданин платит со своего дохода НДФЛ. Получив зарплату, гражданин идёт в магазины и совершает покупки.

Магазин получает выручку, начисляет зарплату продавцам и платит с нее НДФЛ.

Таким образом НДФЛ начисляется дважды, считает инициативный гражданин, который выступил с предложением изменить эту ситуацию.

Суть идеи — ввести налоговые вычеты по НДФЛ с затраченных налогоплательщиком сумм на различные покупки при предъявлении чеков или иных подтверждающих документов.

Инициатива опубликована на сайте РОИ и за несколько дней набрала около 700 подписей.

Таким образом гражданин будет оплачивать налоги только с той прибыли, которую он получил (с разницы между доходами и расходами). В случае, когда доход и расход равны (прибыль нулевая), НДФЛ будет полностью возвращён из бюджета.