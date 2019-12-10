Клерк.Ру

Работодатель не обязан перечислять вашу зарплату на чужие счета

Работник написал заявление, в котором просит перечислять заработную плату на банковский счет третьего лица. Может ли работодатель отказаться выполнять такое поручение?

Да, может, ответил Роструд.

Работодатель вправе отказать работнику в выплате заработной платы на банковским счет третьего лица, если иное не предусмотрено трудовым договором данным работником. 

Разъяснение по этому вопросу содержится в обзоре Роструда, опубликованном сегодня.

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