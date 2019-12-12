В новом КоАП штрафы для бизнеса вырастут в десятки раз

Минюст подготовил новую редакцию Кодекса об административных нарушений (КоАП), с ней ознакомился РБК.

Все нарушения бизнеса, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В новом КоАП будут отдельно прописаны штрафы для индивидуальных предпринимателей. Сейчас на них налагают штрафы как на физлиц, должностных лиц или юрлиц — в зависимости от конкретной статьи КоАП. Сумма штрафов для ИП будет варьироваться от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Денежное наказание для юридических лиц при этом вырастет с 10–20 тыс. до 200–500 тыс. руб.

Штрафы за невыполнение требований контролирующих органов также существенно повысятся как для физических (с 300–500 до 5–7 тыс. руб.), так и для должностных лиц (с 1–2 тыс. до 50–70 тыс. руб.).

Новая редакция КоАП вводит наказание за повторное неисполнение требований госорганов контроля. Для физлиц сумма такого штрафа будет составлять 20–40 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 50–70 тыс. руб., для должностных лиц — 100–150 тыс. руб. либо отстранение от работы сроком до трех лет. Для юридических лиц в случае повторного нарушения новая редакция кодекса предполагает штрафы до 1–2 млн руб.

Кроме того, в новой редакции кодекса ужесточатся и другие санкции. Так, за непредоставление информации контролирующим органам штрафы для юрлиц вырастут в четыре раза, до 20 тыс. руб. На бизнес распространят и наказание за неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего: компаниям придется платить до 30 тыс. руб. Для должностных лиц такой штраф планируют увеличить до 10 тыс. руб. (сейчас до 4 тыс. руб).

Увеличится размер штрафов и для самих проверяющих. Так, за нарушение законодательства в отношении должностных лиц будут взимать до 5–7 тыс. руб. (вместо нынешних 3–5 тыс.), за грубое или повторное нарушение — до 50–70 тыс. руб. (сейчас 5–10 тыс.).

Концепцию нового КоАП премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить еще в марте. Руководитель аппарата правительства и курирующий работу судебной системы вице-премьер Константин Чуйченко отмечал, что обновленный кодекс должен вступить в силу с 1 января 2020 года. В июне рабочая группа одобрила новую концепцию КоАП.