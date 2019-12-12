В «Клерке» самоубийство

Тут такое дело.
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На языке маркетологов такие распродажи называются самоубийством. Но мы ничего не можем поделать, щедрые.
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Выбираете ниже один из трех наших флагманских курсов и оформляете заказ, нажав на сиреневую кнопку под названием курса на этой странице:
Налоговые проверки. Тактика защитыПодробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
Все про управленческий учет: для бухгалтера, ИП и директораПодробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
Идеальный кадровый учет: научитесь оформлять документы, чтобы инспекторы не прикопалисьПодробно о курсе и можно посмотреть первое видео.
После оплаты курса ждете наших инструкций с доступом на образовательную платформу. В ответном письме пишете названия ДВУХ подарочных курсов.Подарки выбирайте из этих курсов:
- Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров
- Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами
- ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки
- Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки
- Как бухгалтеру все успевать: работающие техники.
Мы присылаем вам на емеил доступы к бесплатному прохождению двух подарочных курсов. Дарите доступы коллегам и друзьям (а вообще, оставляйте себе учиться на новогодние каникулы — курсы можно проходить не только с компа, но еще с планшета или даже смартфона).Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.