Клерк.Ру

В «Клерке» самоубийство

Тут такое дело.

Наш маркетолог будет в шоке от этой новости, но мы пользуемся его отсутствием.

Только пять дней мы дарим каждому, кто купит один онлайн-курс Центра обучения «Клерка», еще два на выбор.

На языке маркетологов такие распродажи называются самоубийством. Но мы ничего не можем поделать, щедрые.

Плюс это отличный вариант новогоднего презента: и полезный, и в тренде.

Выбираете ниже один из трех наших флагманских курсов и оформляете заказ, нажав на сиреневую кнопку под названием курса на этой странице:

Налоговые проверки. Тактика защиты

Подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

Купить курс за 5500 руб.

Все про управленческий учет: для бухгалтера, ИП и директора

Подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

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Купить курс за 6000 руб.

Идеальный кадровый учет: научитесь оформлять документы, чтобы инспекторы не прикопались 

Подробно о курсе и можно посмотреть первое видео.

Купить курс за 7450 руб.

После оплаты курса ждете наших инструкций с доступом на образовательную платформу. В ответном письме пишете названия ДВУХ подарочных курсов.

Подарки выбирайте из этих курсов:

Мы присылаем вам на емеил доступы к бесплатному прохождению двух подарочных курсов. Дарите доступы коллегам и друзьям (а вообще, оставляйте себе учиться на новогодние каникулы — курсы можно проходить не только с компа, но еще с планшета или даже смартфона).

Обучение на всех наших курсах полностью дистанционно, выдаем сертификат.

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