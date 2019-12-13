Как предоставляется детский вычет по НДФЛ, если мать-одиночка вышла замуж, но потом разошлась

Согласно абзацу двенадцатому подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК стандартный налоговый вычет на детей предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю.

Предоставление указанного налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Понятие «единственный родитель» для целей главы 23 НК означает отсутствие второго родителя у ребенка.

После расторжения брака предоставление налогоплательщику — единственному родителю стандартного налогового вычета в двойном размере на ребенка может быть возобновлено в случае, если во время брака ребенок не был усыновлен.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/92450 от 28.11.2019.