ФНС наградили за мобильное приложение «Мой налог»

ФНС России стала лауреатом Премии Рунета в номинации «Государство и общество» за развитие мобильного приложения «Мой налог» для самозанятых, сообщила пресс-служба налогового ведомства.

ФНС России разработала мобильное приложение «Мой налог», с помощью которого человек может без посещения инспекции встать на учет в качестве самозанятого, регистрировать свои доходы, формировать чеки без кассы и уплачивать налоги - достаточно иметь смартфон и интернет. Общение с налоговыми органами происходит в режиме онлайн и формате 24/7.

Постановка на учет занимает несколько минут. Необходимо сфотографировать паспорт, сделать селфи, и система автоматически создаст учетную запись. По данным о продажах, зафиксированных в приложении, налоговый орган рассчитыет сумму налога и пришлет уведомление. Оплатить его можно с помощью банковской карты или Apple Pay.

Кроме того, функционал мобильного приложения «Мой налог» может быть интегрирован в программы банков и операторов электронных площадок благодаря открытому API.

С момента старта проекта «Самозанятые» мобильное приложение постоянно обновляется. Все доработки приложения основаны на пожеланиях его пользователей.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развития Рунета.

Все говорят, что аналогов такому чудесному приложению в мире нет.