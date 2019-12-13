Где найти готовый бизнес-план

Тинькофф Бизнес внедряет проект «Хочу бизнес», где опубликованы детальные бизнес-планы для запуска салона красоты, пекарни, магазинов и спортзала с примерными бюджетами и подробными рекомендациями экспертов.

Любой желающий в одном месте сможет получить всю информацию для старта собственного бизнеса в удобном формате, а также зарегистрироваться на Портале Бизнес-навигатора МСП, передает пресс-служба «Тинькофф».

Цель проекта — помочь сориентироваться в запуске бизнеса и подсказать, с чего начать, какие документы собрать и какой бюджет нужен на старте.

На сайте представлены описания идей семи готовых проектов: пекарни, магазинов фермерских продуктов, цветов, женской одежды, салона красоты, фитнес-центра, кофейни с мороженым. В каждом описании — ориентировочный бюджет, списки оборудования, разрешительных документов и алгоритм подготовки к регистрации бизнеса.

Бюджет представленных бизнес-проектов рассчитан на основе данных Бизнес-навигатора МСП по Москве.

Портал Бизнес-навигатора МСП — ресурс Корпорации МСП для предпринимателей и тех, кто мечтает открыть своё дело. На портале можно рассчитать бизнес-планы по 103 видам бизнеса в 180 городах РФ с учетом актуальных цен на оборудование, аренду помещений, зарплат сотрудникам.