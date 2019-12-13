В Домодедово появится ОЭЗ

На федеральном портале опубликован проект будущего Постановления Правительства о создании на территории города Домодедово Московской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

ОЭЗ ППТ «Максимиха» будет создана в целях содействия развитию экономики Московской области и формирования наиболее благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в области пищевой промышленности, логистики, обрабатывающей промышленности различных сфер, а также создания дополнительных рабочих мест.

В пояснительной записке объясняется, почему выбрана именно эта территория.

Непосредственно по городскому округу Домодедово проходят федеральная трасса М-4 «Дон», автомобильные дороги А-107 «Каширско-Симферопольское шоссе», «Рязано-Каширское шоссе», А-105 «МКАД – аэропорт Домодедово», Каширское шоссе. В 34 км от создаваемой ОЭЗ находится аэропорт «Домодедово», в 3 км от создаваемой ОЭЗ расположена ж/д станция «Усады» большого кольца Московской железной дороги.

Среди других факторов, действующих в пользу размещения этой ОЭЗ, – наличие в регионе высокоразвитой инфраструктуры: инженерной, транспортной, социальной (в том числе жилья всех видов), образовательной, научной, включая особые возможности научно-исследовательской кооперации.

Важным преимуществом является высокая кадровая обеспеченность будущей ОЭЗ ППТ «Максимиха». Московская область – единственный субъект

на территории Центрального федерального округа, помимо Москвы, способный обеспечить резидентов ОЭЗ ППТ «Максимиха» любыми требуемыми высококвалифицированными трудовыми ресурсами.