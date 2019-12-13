Мусорную реформу доверят экс-куратору космодрома Восточный?

Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО), которая должна стать оператором мусорной реформы, может стать Леонид Ставицкий.

Ставицкий – бывший замминистра строительства и ЖКХ и экс-куратор межведомственной комиссии, координирующей работу по строительству космодрома «Восточный». Назначить гендиректора РЭО должен премьер Дмитрий Медведев. Предыдущий глава компании Денис Буцаев, который руководил РЭО с февраля этого года, досрочно покинул свой пост, проработав менее года.

Медведев досрочно отправил Буцаева в отставку в конце ноября, за время работы он успел потратить более 1 млрд руб, выделенных госкомпании на 2019 год, при этом не реализовал запланированные проекты РЭО.

Ранее вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что правительство РФ приняло решение назначить гендиректором РЭО аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Но в Минприроды сообщили, что кандидатура Меня больше не рассматривается.

Экологический оператор был создан по указу президента в январе 2019 года. РЭО должен заниматься масштабной мусорной реформой – свести разрозненные схемы обращения с отходами регионов в одну федеральную, следить за работой региональных операторов. Но ключевая обязанность, из-за которой бьются за должность – это вкладывание государственных денег в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.