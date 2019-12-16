Как работодателей будут наказывать за ошибки в электронных трудовых

Недавно депутаты приняли закон о введении в России электронных трудовых книжек.

Всего на рассмотрении был пакет из трех законопроектов, один из которых № 748758-7 — о поправках в КоАП. Этот последний проект пока принят только в первом чтении и ко второму, возможно, будет доработан.

Сейчас проект предусматривает для работодателей за нарушения с электронными трудовыми такое наказание как предупреждение.

Работодатель несет ответственность за несвоевременное, неполное и неправильное предоставление сведений о трудовой деятельности граждан. Если есть нарушения в сроках, полноте и достоверности предоставленной информации, то ПФР направляет данную информацию в Роструд. И уже Роструд применяет меры административного воздействия в отношении этого работодателя, рассказал глава ПФР Антон Дроздов.

В ходе обсуждения этого законопроекта замглавы Минтруда Всеволов Вуколов пояснил: «Что касается предупреждения, то здесь конструкция такая, что если инспектор находит нарушения в подаче сведений, то, соответственно, он выносит предупреждение, если это носит технический характер. Что касается того, что если как бы работодатель не исправляет, не выполняет предписание, то здесь, естественно, речь идет уже об ответственности не в виде предупреждения, а в виде штрафа».