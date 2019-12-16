Все больше компаний заставят принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты «Мир» и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности.

Сейчас расчеты с помощью карты «Мир» обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год превышает 40 млн рублей.

Законопроект включает с 31 декабря 2019 года владельцев агрегаторов в круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате карты «Мир». Одновременно предусматривается поэтапное снижение порога выручки, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить потребителям возможность рассчитываться с помощью карт «Мир». Этот порог с 1 сентября 2020 года снижается до 30 млн рублей, с 1 января 2021 года — до 20 млн.

«Принятие законопроекта будет стимулировать дальнейшее расширение инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных расчетов, в том числе через сеть интернет, повышение прозрачности сегмента дистанционной торговли, создаст условия для повышения уровня защищенности прав потребителей товаров и услуг», – указывает Правительство РФ.

При этом оно обращает внимание, что на сегодняшний день многие торгово-сервисные предприятия с годовым оборотом от 20 миллионов рублей уже принимают к оплате карты «Мир».