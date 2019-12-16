Экс-министра финансов отправили в колонию

То, что это очередной лохотрон от СБ, по-моему, очевидно.Посмотрите, например, на состав заемщико...
Если пойти по ссылке из статьи, там это будет указано
Фу ты, ну ты, не зацепило!
"..И вновь продолжается бойИ сердцу тревожно в грудиИ Ленин такой молодойИ юный Октябрь впереди.....
Максимальная сумма, кстати, 20 тысяч, а не миллион, как указано в статье....
Сбербанк будет брать с заемщика 5% комиссии. Это все, что вам нужно знать про "Кредо"....
Во-первых "может" составить, а может и не составить.Во-вторых, 36 - это температура тела, а тут б...
А у жирный и тупых usdешиках есть такие премии?
Вот это самая мякотка.КАК свежеоштрафованному юрлицу доказать, что устное требование, за неисполн...
Ну да, не знают они цену нашим жалким грошам. Они в куршевелях за вечер на телок больше тратят. У...
А меня хоть как не возьмут в эту игру! Да и не хотелось. У меня всё по безналу идет. Не люблю и н...
При закрытии никак. И просто так штрафы не выкатывают. Срок камеральной проверки декларации вообщ...
И? Вопрос в том, могут ли эти услуги оказываться в другом городе или дистанционно. А не в том, ка...
82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в ...
Боже ж ты мой, что творится, а еще мечтаем о переходе на МСФО. Не там мечтаем и не в то время....
И как понять, что правильно рассчиталась с государством при закрытии ИП? есть ли определенный пер...
Добрый день. Еще возник вопрос. Я, ввиду своего незнания, не платила авансовые платежи по налогу,...
А под какой процент будут выдавать кредиты? 36%?
как?поделитесь пож та опытом?
Вы немножко меня не поняли. Я не хочу сейчас менять работу. Просто желательно иметь навыки работы...
Конечно, самое главное - как наказывать работодателя!!! А как сотрудников Минтруда и ПФР наказыва...
Нашел такую информацию на свой вопрос. По письму Минтруда России от 15.04.16 № 17-...
@Кисыч, Фадеев, перелогинься. Проще создать очередное управление ИФНС (одним больше, одним меньше...
Кому нужны эти дутые показатели при нашей экономической обстановке? У минфина очередной приступ ...
по онлайн-кассам на каждый магазин
Не очень понимаю... Вот, у нас ОКВЭД 43.29 (Производство прочих строительно-монтажных работ).. Да...
Если вводить тотальный контроль для всех, то нужно что бы у налоговой был прямой доступ к информа...
Пожалуйста. SAP/R3 эксплуатируется у таких крупных игроков, как "Росатом", "РосНефть" ("Башнефть"...
А что тут разъяснять? Порядок предоставления вычетов указан в НК, НПД на эти вычеты никак не влия...
Смотря что за вид деятельности
Подскажите пжлста такой момент. Сейчас я нахожусь в регионе, в котором НПД не действует.Деньги по...
Ну а что- человек надежный. Ни рубля в дело, все нужным людям. ...
О чем и речь. Если 1Ску при желании еще можно самостоятельно изучить, то SAP только "в поле". А т...
интересно, а какие дает разъяснения ФНС по поводу налогообложения при продаже этого имущества. бу...