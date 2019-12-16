Клерк.Ру

Экс-министра финансов отправили в колонию

Басманный суд Москвы в понедельник приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Мужчину признали виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей, пишет Банки.ру.

«Окончательно назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии общего режима», – огласила приговор судья Ирина Вырышева.

Также суд взыскал более 14 млрд рублей с Кузнецова. До 2014 года он скрывался за границей, а потом был экстрадирован из Франции. 

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