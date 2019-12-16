Минфин предлагает копить на пенсию советским методом

У рабочих времен раннего СССР были специальные копилки для пенсионных накоплений, которые они не могли открыть самостоятельно, напомнил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«В ранние советские годы рабочим на фабриках раздавали коробочки, так называемые копилки, ключ от которых оставался у кассира банка. Рабочие пополняли копилку, но открыть ее не могли. Они приносили ее в банк, банковский работник открывал и клал деньги на счет этого рабочего», — цитирует его слова РБК.

В этой связи замминистра отметил, что новый гарантированный пенсионный план имеет преимущества перед банковским депозитом.

Ведь в случае с банковским счетом «может возникнуть соблазн: порадовать себя новинкой, а не отложить деньги на пенсию», считает замглавы Минфина.