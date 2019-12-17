Продлена заморозка накопительной пенсии

Принят Федеральный закон от 16.12.2019 № 435-ФЗ, продлевающий на 2020 — 2022 годы действие порядка, в соответствии с которым страховые взносы, поступающие на финансирование накопительной пенсии, зачисляются в «распределительную» составляющую системы обязательного пенсионного страхования. Они отражаются на ИЛС застрахованного лица, учитываются при определении величины индивидуального пенсионного коэффициента (балла) и направляются на финансирование страховой пенсии.

Такой порядок установлен в целях уменьшения расходования предусмотренных на обязательное пенсионное страхование средств федерального бюджета, направляемых в бюджет ПФР, и действует с 2014 года, уточняется на сайте Кремля.

Поясним, сейчас работодатели платят страховые взносы на ОПС по тарифу 22 % от фонда оплаты труда работника.

Из них 6 % тарифа могли бы идти на формирование пенсионных накоплений, а 16 % — на формирование страховой пенсии.

Однако вот уже несколько лет все 22 % идут на страховую пенсию. Отчислений на накопительную пенсию работодатели не производят.

Для работодателей по сути ничего не меняется. Они просто платят все взносы одной платежкой на один КБК.

А чем чревата заморозка для работников? На их лицевые счета все также зачисляются все взносы, уплаченные работодателем (за исключением солидарной части тарифа). Но отдельных отчислений на накопительную пенсию не производится, все идет на страховую пенсию. Застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку», отмечают в ПФР.

Однако не стоит забывать, что перечисленные работодателями страховые взносы будут получены работниками только в виде пенсии, при условии, что они до нее доживут.

Та часть взносов, которая сейчас заморожена, формировала пенсионные накопления, передающиеся по наследству в случае, если человек не дожил до пенсии.