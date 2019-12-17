Изменится порядок выдачи лицензий

Госдума приняла закон, направленный на постепенный перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Документ предусматривает внедрение «реестровой модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

В течение трёх рабочих дней после внесения записи о предоставлении лицензии в соответствующий реестр лицензирующий орган будет направлять уведомление о предоставлении лицензии лицензиату и выписку из реестра.

Доступ к общедоступной информации, содержащейся в реестрах лицензий, обеспечивается лицензирующим органом посредством её размещения в Интернете, в том числе в форме открытых данных.



Сведения о предоставленной лицензиату лицензии предоставляются в виде выписки из реестра лицензий по выбору заявителя на бумажном носителе или в форме электронного документа. За предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе взимается плата, размер которой, порядок её взимания, случаи и порядок возврата будут устанавливаться Минэкономразвития России.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.