Еще один отчет отменят

Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект с поправками в часть первую Налогового кодекса.

Документ потребовался, чтобы уточнить наименования закона в связи с расширением эксперимента по введению системы налога на профессиональный доход на ещё 19 субъектов Федерации. Однако этим авторы законопроекта не ограничились и вписали туда отмену предоставления сведений о среднесписочной численности.

Вместо предоставления отдельного отчета, предлагается включить эти сведения в состав формы расчета по страховым взносам.

Когда будут приняты эти поправки пока неизвестна, но к 20 января точно не успеют, поэтому за 2019 год отчет сдать все равно придется.