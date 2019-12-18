Предпринимателей прекратят обвинять в создании ОПГ

Верховный Суд РФ выступает за то, чтобы ограничить действие статьи об организации преступного сообщества в отношении предпринимателей.

Поэтому, в ближайшее время в УК РФ могут быть внесены поправки, которые ограничат применение к предпринимателям ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Об этом на заседании дискуссионного клуба имени Д. Н. Замятина рассказал, зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов.

«Можно попытаться сформулировать норму о нераспространении действия статьи 210 УК РФ на руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычные экономическую деятельность, не имеющую отношения к профессиональной преступной деятельности, и такая формулировка, разработана в Администрации Президента и уже поддержана Верховным Судом РФ. В ближайшее время она будет принята – но пока еще идет ее доработка».

Что касается деклараций по амнистии капиталов, то практики таких наказаний не было и не будет: «Одно дело — это не практика, это казус».