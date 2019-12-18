ФНС получила данные о счетах и активах из 70 стран

Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры.

В ответ ФНС направила информацию о счетах и активах иностранцев в России налоговым органам 58 стран. Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован, пишет РБК.

На сегодняшний день в списке стран — участников обмена с Россией 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). В их числе популярные офшоры и низконалоговые юрисдикции — Кипр, Люксембург, британские Виргинские острова, Маврикий, Сейшелы и т.д. В перечень предлагается включить Израиль и Панаму, а также исключить из него Великобританию, остров Мэн, острова Гернси и Джерси.

Великобритания без объяснения причин отказалась от обмена с Россией в 2019 году, но продолжает сообщать информацию по запросам и об операциях транснациональных компаний. Швейцария откладывала начало автообмена с Россией до осени 2019 года из-за риска утечки.

Налоговые органы разных стран передают друг другу сведения об иностранцах с активами от $1 млн и компаниях со счетами от $250 тыс. Кроме имени и номера счета в отчетах раскрываются баланс, информация о движении средств за год, инвестиционные доходы, прибыль от продажи акций, проценты по вкладам, облигациям и т.д. ФНС рассчитывает выявить 10–15% нарушений, пояснил РБК Дмитрий Вольвач, потому что ФНС «и так знает о налогоплательщиках очень много».

Обмен финансовой информацией между странами СНГ начнется с 2020 года.