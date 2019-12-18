ЦБ ужесточит порядок выдачи ипотеки

ЦБ хочет с 1 июля обязать банки учитывать показатель долговой нагрузки при выдаче ипотеки. Похожая система уже работает с потребительскими кредитами.

О своих намерениях Центробанк сообщил в своем докладе, пишет ТАСС.

Чем больше надбавка к коэффициенту риска, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее выгодным становится такое кредитование.

Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем «кредит/залог» 80-90% ( 100 процентных пунктов) и свыше 90% ( 200 п.п.).

Повышенные коэффициенты предлагается применять при ПДН свыше 50%. В то же время регулятор вводит ограничения для сегмента ипотечных кредитов с первоначальным взносом 20-30% (то есть при показателе «кредит/залог» 70-80%). Так, если ПДН потенциального заемщика составляет 50-60% при показателе «кредит/залог» 70-80%, то дополнительная надбавка к коэффициентам риска по ипотеке составит 10 п.п. Чем выше ПДН, тем выше надбавка. При этом если ПДН превышает 80%, то независимо от первоначального взноса банку придется создавать дополнительные резервы.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% объема выданных ипотечных кредитов пришлось на заемщиков с ПДН свыше 50%. Кроме того, продолжает расти доля ипотечных заемщиков, у которых уже есть другие кредиты: на 1 сентября 2019 года она достигла 46%, тогда как в 2015 году составляла 39%.

Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ. У банка не будет стимулов выдавать ипотеку заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом по ипотеке.