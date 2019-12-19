Как глава КФХ может оказаться два раза в реестре ИП

Может ли глава КФХ быть еще и индивидуальным предпринимателем? И что будет с ОГРНИП в таком случае? Ответ на этот вопрос дали налоговики на своем сайте в разделе Часто задаваемые вопросы.

Законодательством предусмотрена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства (не являющегося юридическим лицом), а не государственная регистрация физического лица в статусе главы крестьянского (фермерского) хозяйства.

При этом ОГРНИП присваивается не физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предпринимателя, или главе крестьянского (фермерского) хозяйства, а соответственно записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или записи о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является определённое физическое лицо.

В случае одновременной государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющегося юридическим лицом, в котором то же самое физическое лицо является главой, будут присвоены два различных ОГРНИП.