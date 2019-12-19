Суд выставил квартиру Киркорова на торги за ипотечные долги

Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита (принадлежащую Ф. Б. Киркорову квартиру) путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость в размере 193 млн 257 тыс. 846 рублей», — следует из решения районного суда.

На торги также выставят духовой шкаф и кофемашину Miele, четыре кондиционера Daikin, которые находятся в этой квартире. Кроме того, согласно решению суда, с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» солидарно взыщут в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Московском городском суде.