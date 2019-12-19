Досрочные переводы пенсионных накоплений заморозят

Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года, узнал «Коммерсантъ».

Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах». Таким образом только в следующем году власти могут ограничить перевод пенсионных накоплений без штрафных санкций около 40 млн человек.

Анонсированный ЦБ законопроект о моратории на досрочный перевод пенсионных накоплений в этом году так и не был внесен в парламент. Но регулятор не оставляет надежды, что законопроект будет принят в весеннюю сессию следующего года.

По словам источника «Ъ», знакомого с ходом разработки документа, вноситься в Госдуму он будет через депутатов, а сейчас на него ожидается отзыв из государственно-правового управлении президента. У Минтруда при этом есть свой законопроект по этому поводу.

Если трехлетняя «заморозка» досрочных переходов будет принята, она затронет интересы и права около 40 млн граждан, говорят эксперты.

Принятие законопроекта лишит возможности «молчунов» ПФР (более 35 млн человек) перейти в частный фонд без потери инвестиционного дохода. В такое же положение попадут те граждане, которые стали клиентами частных фондов до 2011 года включительно.