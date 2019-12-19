Пресс-конференция: Путин назвал плюсы антироссийских санкций

Сегодня проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. «Клерк» знакомит вас с самыми интересными ответами президента.

«Пятый канал» обратился к президенту с вопросом о санкциях со стороны ЕС. Может ли ситуация измениться к лучшему и насколько сильно давление отражается на России?

Путин отметил, что есть разные, но сводящиеся к одному выводы о последствиях санкций: речь идет о больших потерях, в частности, Евросоюз теряет 50 млрд евро (о потерях России президент не сказал - прим.ред.). Россия выступает за полную нормализацию.

Но есть в санкциях и плюсы, уверен президент, в том числе, развитие сельского хозяйства. Кроме того, появляются новые мощности, включая вертолетостроительные заводы и производство двигателей для судов.

Российская экономика к внешним шокам уже адаптировалась, подчеркнул президент. Рубль стал устойчивее, в этом смысле Россия «отстегнулась» от рынков нефти.