Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
«Что касается выходного 31 декабря, то, в принципе, на мой взгляд, это логично. Но как это сделать и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, прямо накануне Нового года? Я не знаю», — сказал он пресс-конференции, отвечая на предложение журналиста.
Путин добавил, что это решение нужно проанализировать, чтобы не забирать дни у дачников и огородников в мае.
«Это можно решить. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», — цитирует президента ТАСС.