Когда ИФНС может задним числом увеличить имущественные налоги физлиц

Абзацем вторым пункта 2.1 статьи 52 НК установлено, что перерасчет сумм ранее исчисленных налогов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 15 НК, не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Речь идет о налоге на имущество физлиц и земельном налоге.

Эта норма действует с 01.01.2019.

То есть начиная с 01.01.2019 налоговые органы прекращают осуществлять перерасчет сумм таких налогов, если перерасчет влечет увеличение ранее уплаченных сумм таких налогов.

При этом действие этой нормы не распространяется на перерасчеты сумм налогов, осуществленные налоговыми органами до 01.01.2019. И если ранее такой перерасчет был осуществлен, он не отменяется.

Такие разъяснения дает Минфин в письме от 11.12.2019 N 03-05-04-01/96698, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-21/25601@ от 12.12.2019.