Как организации сменить ликвидатора

Юридическое лицо находится в процессе добровольной ликвидации. Назначенный ликвидатор, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ, по объективным причинам более не может исполнять свои обязанности. Как сменить ликвидатора? Рекомендации по этому вопросу дала ФНС на своем сайте.

В течение 3-х рабочих дней с момента принятия учредителями (участниками) юридического лица решения о смене ликвидатора в регистрирующий орган подается заявление по форме Р14001.

В заявлении заполняются страница 001, лист К (отдельно на прежнего и нового ликвидатора), лист Р (с проставлением в разделе 1 «Заявителем является» значения «02» на заявителя – нового ликвидатора).

Подпись заявителя подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случая, если заявление направляется в регистрирующий орган в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.