У добросовестных приобретателей отобрать жилье будет сложнее

В ГК РФ появился термин — кого следует считать «добросовестным» приобретателем квартиры: установлено, что это тот, кто купил или получил жилье, полагаясь на данные Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). О нововведении пишет «Российская газета».

Также введено ограничение на истребование квартир у честного новосела госорганами (муниципальными образованиями, субъектами РФ, Российской Федерацией). Такое бывает, если выясняется, что жилье было когда-то незаконно приватизировано или зарегистрировано в реестре — к примеру, на основании подложных документов или из-за мошеннических действий самих чиновников. Теперь суд должен будет отказывать в подобных исках, если прошло более трех лет с момента госрегистрации права собственности первого добросовестного приобретателя.

Изменения в ГК вступят в силу с 1 января 2020 года, одновременно с введением нового порядка выплаты компенсаций из казны РФ добросовестным приобретателям недвижимости за утрату права собственности. Если квартира оказалась с «криминальным» прошлым и позже была изъята в пользу законного собственника, неудачливый владелец может потребовать у виновника ситуации компенсировать ущерб. В случаях же, когда в течение полугода со дня предъявления исполнительного документа сумму не взыскали или взыскали лишь часть — можно требовать компенсации в сумме реального ущерба или кадастровой стоимости жилья из казны РФ.

Как сообщили в минэкономразвития, исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления документов. Те, у кого жилье было изъято в собственность государства до вступления поправок в силу, могут обратиться с требованием компенсации из казны в течение трех лет — до 2023 года.

Получить компенсацию из казны можно было и раньше, но вызывали вопросы ее размер и условия выплаты.