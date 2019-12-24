Когда три новых ФСБУ вступят в силу

Очередной инсайд из Минфина касается в основном бухгалтеров, но руководителям стоит понимать, с чем и когда ваша бухгалтерия столкнется.

Ежегодно Минфин утверждает документ, сроки реализации которого еще ни разу не выдерживались. Это Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) на ближайшие 3 года. В соответствии с ней, до конца 2021 года должно быть разработано 12 новых стандартов, из них – 7 вступить в силу.

Стандарты сложные. Они будут гораздо ближе к МСФО, чем к нынешним российским стандартам. Бухгалтерам придется повышать свою квалификацию, если они хотят остаться в профессии. Но сегодня хорошая новость для тети Маши – Минфин снова перенесет сроки вступления в силу нескольких ФСБУ.

Запасы, как и планировалось, вступят в силу с 2021 года.

Основные средства и Незавершенные капитальные вложения перенесут с 2021 года на 2022.

Нематериальные активы – с 2021 года на 2023 или позже.

При этом проекты стандартов давно готовы. Не готов Минфин.

И еще одна новость. На регистрации в Минюсте лежит совсем не тот ФСБУ «Запасы», который был одобрен для утверждения Минфином. Это полный провал идеи саморегулирования бухучета в России.