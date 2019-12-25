Тинькофф Бизнес запускает первые в России категорийные бизнес-карты

Тинькофф Бизнес выпускает новый на российском рынке продукт для малого и среднего бизнеса —
Такие карты позволяют предпринимателям и руководителям компаний самостоятельно устанавливать любые из 44 категорий покупок, которые можно совершать по этой карте. Это решение поможет им более эффективно управлять операционными расходами со стороны сотрудников, которые пользуются
Так, например, можно выпустить топливную карту водителям для оплаты топлива на АЗС, прорабу — строительную карту для оплаты стройматериалов, секретарю — карту для бронирования авиа и жд билетов, менеджеру — карту для оплаты представительских расходов
Ограничения по операциям в категорийных картах выставляются по кодам категорий торговых точек (
Категорийные карты для бизнеса не нужно выпускать отдельно — категории по расходным операциям можно установить на любую