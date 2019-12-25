Тинькофф Бизнес запускает первые в России категорийные бизнес-карты

Тинькофф Бизнес выпускает новый на российском рынке продукт для малого и среднего бизнеса — бизнес-карты с ограничениями по разным категориям покупок на основе MCC-кодов .

Такие карты позволяют предпринимателям и руководителям компаний самостоятельно устанавливать любые из 44 категорий покупок, которые можно совершать по этой карте. Это решение поможет им более эффективно управлять операционными расходами со стороны сотрудников, которые пользуются бизнес-картами компаний для оплаты товаров и услуг.

Так, например, можно выпустить топливную карту водителям для оплаты топлива на АЗС, прорабу — строительную карту для оплаты стройматериалов, секретарю — карту для бронирования авиа и жд билетов, менеджеру — карту для оплаты представительских расходов и т. д.

Ограничения по операциям в категорийных картах выставляются по кодам категорий торговых точек ( MCC-коды ) — всего по 44 видам покупок в любой комбинации. На бизнес-карту можно установить как одну, так и сразу несколько категорий и использовать ее одновременно, например, и для оплаты топлива, и для покупок в супермаркетах и т. д. Среди доступных 44 категорий — «топливо», «супермаркеты», «авиабилеты», «железнодорожные билеты», «медицинские услуги», «транспорт», «отели», «рестораны» и другие.