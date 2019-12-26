Почему отменяют ЕНВД и когда с этого режима уйдут продавцы обуви

Минфин выпустил письмо № 03-11-11/94226 от 04.12.2019, в котором еще раз разъяснил, что продажа обуви будет препятствовать применению ЕНВД только с 1 марта 2020 года.

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять ЕНВД до 1 марта 2020 года.

Минфин отметил, что ЕНВД не учитывает масштабы экономической деятельности и применяется вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика. На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсутствовали современные технологии налогового администрирования, в связи с этим было принято решение об исчислении ЕНВД с физпоказателей (площадь торгового зала, количество авто, количество работников и т.д.).

С развитием цифровых технологий совершенствуется применение ККТ в режиме онлайн-касс, у налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физпоказателей, что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов.

Минфин отметил, что в отношении деятельности по реализации товаров, подлежащих маркировке, налогоплательщики вправе применять, в частности, УСН.

При этом в рамках совершенствования УСН в настоящее время готовятся предложения по отмене обязанности представления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих объект «доходы», а также переходные положения, позволяющие продолжать применять этот режим в случае превышения налогоплательщиками ограничений по доходам и (или) средней численности работников.

Кроме того, у субъектов РФ есть полномочия по установлению дифференцированных налоговых ставок по УСН: с объектом «доходы» - от 1 до 6 %, с объектом «доходы минус расходы» - от 5 до 15 %.