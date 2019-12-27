Как можно сдать в ФСС подтверждение ОКВЭД: несколько способов

Приближается очередная кампания по подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя, напомнили в ФСС.
В срок не позднее 15 апреля 2020 года необходимо представить в ФСС следующие документы:
а) заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;
б) справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
в) копию пояснительной записки к балансу за предыдущий год (кроме страхователей — субъектов малого предпринимательства).
Указанные документы представляются на бумажном носителе либо в форме электронного документа.
С целью сокращения времени для подачи документов на оказание услуги, упрощения процесса взаимодействия с ФСС, а также снижения трудозатрат страхователей, Фондом предоставляется возможность направления документов в электронной форме:
— с использованиемПортала государственных услугССЫЛКА;
— с использованиемЛичного кабинета страхователяССЫЛКА.
По многочисленным просьбам страхователей Фондом реализована возможность подтверждения основного вида экономической деятельности через Шлюз Фонда.
Подробная информация о порядке подтверждения основного вида экономической деятельности через Шлюз ФСС размещена ЗДЕСЬ.
Необходимые документы для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователь может представить после сдачи в ФНС бухгалтерского баланса за 2019 год, но не позднее 15 апреля 2020 года, уточнили в ФСС.