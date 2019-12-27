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Как можно сдать в ФСС подтверждение ОКВЭД: несколько способов

Приближается очередная кампания по подтверждению основного вида экономической деятельности страхователя, напомнили в ФСС.

В срок не позднее 15 апреля 2020 года необходимо представить в ФСС следующие документы:

а) заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

б) справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;

в) копию пояснительной записки к балансу за предыдущий год (кроме страхователей — субъектов малого предпринимательства).

Указанные документы представляются на бумажном носителе либо в форме электронного документа.

С целью сокращения времени для подачи документов на оказание услуги, упрощения процесса взаимодействия с ФСС, а также снижения трудозатрат страхователей, Фондом предоставляется возможность направления документов в электронной форме:

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— с использованиемПортала государственных услугССЫЛКА;

— с использованиемЛичного кабинета страхователяССЫЛКА.

По многочисленным просьбам страхователей Фондом реализована возможность подтверждения основного вида экономической деятельности через Шлюз Фонда.

Подробная информация о порядке подтверждения основного вида экономической деятельности через Шлюз ФСС размещена ЗДЕСЬ.

Необходимые документы для подтверждения основного вида экономической деятельности страхователь может представить после сдачи в ФНС бухгалтерского баланса за 2019 год, но не позднее 15 апреля 2020 года, уточнили в ФСС.

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