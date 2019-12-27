Как можно сдать в ФСС подтверждение ОКВЭД: несколько способов

MaxC Наверное потому, что это самый низкий ценовой сегмент в гостиничном бизнесе, если мы не об апарта... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

naranva96 Управление парковочными местами обычно занимает сравнительно большое место в списке ответственнос... Как изменят потребительскую корзину и кому она вообще нужна

naranva96 Выбор оборудования для очистки воды Синтра начинается с химического анализа содержания воды.Анали... Регистрация компании за рубежом: руководство к действию

naranva96 Использование профессиональных услуг по разработке логотипа важно для того, чтобы вы имели успешн... Регистрация компании за рубежом: руководство к действию

MaxC Ну кто так пишет?(((Договор без постановки его на учет в ОВК и присвоения договору уникального но... Валютный контроль ужесточается. ТОП-5 важных правил, чтобы не попасть

Над.К Вообще-то подробно уже написано. Не вы ли постоянно жалуетесь, что тут на сайте пишут одно и то ж... Что поменяется в УСН

Над.К А вы не хотите сами-то в УК заглянуть? Не соглашайтесь быть номиналом

Над.К И в чем же треш? Почему вдруг постояльцы гостиницы должны вести себя как свиньи? Вы себя так в от... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

РюмкаБезысходности А вот кстати, дельная инициатива. Гостиница в жилом доме, это полный треш. Да, бизнесу это не нра... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

msneg А после этого скажите, почему Вы так уверены?:) Вот есть статья прямая про номиналов (ч. 1 ст. 17... Не соглашайтесь быть номиналом

Антон Смирнов Внесу ясность, со стороны партнера 1С:Конфигурацию которую купили Вы, не разрабатывала фирма 1С а... Бухгалтеров оскорбила реклама франчайзи 1С

sandro_60 Если внимательно послушать и почитать ответы ВВП на пресс-конференции, то у нас сейчас все прекра... Как Путин спас нашу экономику

Ali Кто писал новость? Или это очередной Тупой Копипаст?Откройти УК РФ, и постарайтесь найти статью п... Не соглашайтесь быть номиналом

Ali Ну если взялись писать, то пишите подробно. А так можно и просто обойтись номером закона, а все о... Что поменяется в УСН

sandro_60 Фу, какая мелочь! Это же не себе брали 22 млн руб. (даже если им что-то перепало в виде "подарка"... Как дагестанские инспекторы не провели систему «Налог-3»

Anton P. У них ещё в семьях по 5-8 детей.Так что, в скором времени дань будет расти.... Теперь особая экономическая зона — в Грозном

Алейда Затем, чтобы потом было чем аргументировать на каком основании тебе пенсия положена, перед пенсио... Роструд будет следить, как работодатели переходят на электронные трудовые книжки

bestiya7460 За свой счет пусть катаются всей толпой на транспорте, на котором мы ездим, в конце концов они ни... Минфин пересадит чиновников на такси. А чтобы как простые смертные

successful че за расклады, пацаны вообще не поймут, а ты яхту пробовала содержать, знаешь сколько денег надо... К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных