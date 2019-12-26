Иностранцы жалуются, что наши налоговики блокируют их группы Вконтакте

Нашли гневное обращение украинского пользователя Вконтакте российским налоговикам. Парень спрашивает, как так наша ФНС поспособствовала блокировке его группы: «Я украинец, группа моя создана на Украине».

Переходим по ссылке на группу: данный материал заблокирован на территории Российской Федерации на основании решения ФНС от 25.07.2016 № 2-6-27/ 2016-07-25-70-АИ.

Сама группа посвящена прогнозам на спорт. Так, что мы делаем вывод: наши налоговики активно шерстят ресурсы, посвященные азартным играм и пишут в Роскомнадзор для блокировки материалов.

Здравствуйте! Уважаемая налоговая РОССИИ! Хотел бы поинтересоваться, какого ЧЕРТА, мою группу Вконтакте заблокировали по вашей заявке ?!! Я Украинец, группа моя создана на Украине, а ее почему-то блокируют по просьбе налоговой России. Я требую обьяснений и исправление ситуации!

Тут уж как не жалуйся, а через обращение во Вконтакте ресурс не разморозишь. А вообще, забавно, что автор пытался решить проблему через социальные сети.