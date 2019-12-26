Самозанятые могут взять выгодную ипотеку в Сбербанке

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых клиентов, подключивших сервис «Свое дело», сообщает пресс-служба банка.

Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Гараж» и «Загородная недвижимость» (за исключением целей на индивидуальное строительство).

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке — 7%.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи/Госуслуги» сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются.