Обязательную маркировку лекарств отложили: что с ЕНВД в аптеках

Минфин выпустил письмо от 20.12.2019 № 03-11-09/100308, в котором разъяснил порядок применения ЕНВД при торговле лекарствами.

Дело в том, что недавно был принят закон, переносящий дату запрета продажи немаркированных лекарств. Согласно принятому закону, «лекарственные препараты для медицинского применения, произведённые до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности». Аналогичная норма будет действовать в отношении препаратов для лечения «высокозатратных нозологий», но только тех, которые были произведены до 31 декабря 2019 года.

В письме Минфина поясняется, что в отношении предпринимательской деятельности по розничной продаже вышеназванных лекарств, не подлежащих обязательной маркировке, в 2020 году можно применять ЕНВД.

При этом налогоплательщики могут совмещать ЕНВД и УСН (или ОСНО). По торговле маркированными товарами можно применять УСН, по торговле остальными товарами — ЕНВД.