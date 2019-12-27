Нейросеть рассказала про сбой ФНС, работу бухгалтерии 31.12 и битву Мишустина с конкурентами

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor обратил наше внимание на сервис «Порфирьевич» – это отечественная нейросеть, которая может дописывать стихи и другие тексты. Вбиваешь произвольный кусок, а Порфирьевич его заканчивает. Получается, когда изящно, когда смешно, когда на грани. Мы проверили, как программа справляется с бухгалтерской темой, и вот, что вышло.
Про бесконечный документооборот с инспекцией:
Про 31 декабря:
Про самозанятых:
Про любимую 1С:
Тут без комментариев:
Здесь про вас любимых:
Про новогодние премии:
Ну и про наш формат: