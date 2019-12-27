Клерк.Ру

Нейросеть рассказала про сбой ФНС, работу бухгалтерии 31.12 и битву Мишустина с конкурентами

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor обратил наше внимание на сервис «Порфирьевич» – это отечественная нейросеть, которая может дописывать стихи и другие тексты. Вбиваешь произвольный кусок, а Порфирьевич его заканчивает. Получается, когда изящно, когда смешно, когда на грани. Мы проверили, как программа справляется с бухгалтерской темой, и вот, что вышло.

Про бесконечный документооборот с инспекцией:

Про 31 декабря: 

 

Отключить рекламу

Про самозанятых:

 

 

Про любимую 1С:

 

Тут без комментариев:

 

 

Здесь про вас любимых:

Про новогодние премии:

Ну и про наш формат:

 

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера