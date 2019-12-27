Нейросеть рассказала про сбой ФНС, работу бухгалтерии 31.12 и битву Мишустина с конкурентами

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AAMihaylova На мой взгляд, НДС нужно привязывать к расчетам. Провели взаимные платежи - разницу заплатили. Ра... Путин не нашел позитивного эффекта от повышения налоговой нагрузки

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экоорен Таможенные пошлины - тот же оборотный налог. Пока они держатся в умеренных пределах, они не убива... Путин не нашел позитивного эффекта от повышения налоговой нагрузки

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VikaV2193 Наши реалии состоят в том, что НДС является оборотным налогом. Это факт, просто он не отражен зак... Путин не нашел позитивного эффекта от повышения налоговой нагрузки

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