Торговать обувью на ЕНВД можно до 1 марта

Организации и ИП, осуществляющие розничную торговлю обувными товарами, вправе применять специальный режим налогообложения в виде единого налога на вмененный доход до 1 марта 2020 года. Такие разъяснения даны в письме Министерства финансов Российской Федерации от 28.11.2019 № 03-11-09/92662.

В частности, Минфин указал, что согласно пункту 6 Постановления Правительства от 05.07.2019 № 860 ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ с 1 января 2020 года запрещается применять ЕНВД и ПСН при осуществлении розничной торговли рядом товаров, подлежащих обязательной маркировке.